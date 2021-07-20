В Лиепае со дна моря подняли три ржавых буя: о них травмировался подросток
Foto: LETA

Из акватории Лиепайского порта вытащили три заржавевших металлических буя, которые пробыли там более 40 лет. О том, что они там есть, стало известно после того, как о них травмировался 15-летний мальчик.

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В конце июня на расстоянии 30 метров от берега мальчик получил травмы при купании между Каростским каналом и Северным молом. Управление Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) узнало об этом из социальных сетей. Работники СЭЗ вместе с добровольцами и ответственными службами в субботу исследовали это место и оградили его, чтобы там не купались другие люди. После первичного осмотра на глубине 1,2 м были обнаружены три металлических бочки (буя).

20 июля буи освободили от песка и извлекли. На опасном участке установлены предупреждающие знаки, а в этом году планируется исследовать дно на предмет других потенциально опасных предметов. В акватории порта могут быть в том числе куски затонувших кораблей, потому что там в 1951–1957 и 1966–1991 годах находилась закрытая советская военная база. Советские корабли ушли из Лиепае 31 августа 1994 года.

Комиссия из Хельсинки назвала Каросту и Каростский канал одним из девяти самых загрязненных территорий в Латвии. На дне могут находиться 37 полностью или частично затонувших судна.

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