В Лиепае в ближайшее десятилетие придется заменить 90% семейных врачей: многие доктора выйдут на пенсию

После того, как лиепайский семейный врач Игорь Стома умер после заражения Covid-19, его практику удалось передать своевременно, сообщила Латвийскому радио руководитель Отдела окружающей среды, здоровья и общественного участия Лиепайской думы Элина Толмачева. Впредь заботиться о 1402 пациентах будет коллега покойного Стомы Даце Цабеле, пишет Lsm.lv.

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Как отмечает Латвийское радио, в ближайшие 10 лет в Лиепае придется заменить большую часть врачей, поскольку они, скорее всего, выйдут на пенсию.

В практике врача Стомы лечились 1402 пациента. В свою очередь, у Цабеле, которая будет заботиться о них, в своей практике зарегистрировано 2500 пациентов. По словам Толмачовой, придется искать новых врачей.

"Это самая большая проблема, поскольку Цабеле нужно будет искать поддержку, чтобы обслуживать такую практику. Известно, что останутся обе медсестры доктора Стомы, которые помогут в работе с пациентами. Однако в долгосрочной перспективе нам придется привлечь новых специалистов, чтобы ухаживать за таким количеством пациентов", — указала представительница Лиепайской думы.

Тем временем семейный врач Анита Лиепа отметила, что пациенты уже сами интересуются возможностями смены семейного врача. В целом в Лиепае есть 46 практик семейных врачей и еще четыре практики, которые работают и в крае, и в Лиепае. В городских практиках зарегистрированы более 73 тысяч пациентов. Толмачова указала, что из 46 семейных врачей 13 уже достигли возраста старше 65 лет.

По ее словам, в Лиепае очень много врачей в возрасте от 50 до 59 лет и 12 докторов в возрасте от 60 до 65 лет. Это значит, что в течение ближайших десяти лет в городе придется заменить 90% от общего числа семейных врачей.

На данный момент три семейных врача получают стипендии от Лиепайского самоуправления — они в ближайшие годы откроют свои практики в прибрежном городе. Еще один семейный врач получил служебную квартиру. Как указала доктор Лиепа, вопрос о преемственности семейных врачей надо решать самим.

Она отметила, что если решение не будет найдено, через пять лет в городе может остаться лишь половина семейных врачей. Лиепе самой уже 61 год и ей сложно сказать, кто станет преемником ее практики. Доктор советует нынешним врачам брать заявки на обучение резидентов.

"У меня у самой в практике есть резидент. Надо самим готовить себе коллегу, которому оставить практику. Я других решений не вижу", — подчеркнула Лиепа.

Тем временем пока семейные врачи продолжают работу в пандемию Covid-19. По словам Лиепы, тяжелее болеют невакцинированные пациенты, они чаще обращаются в практики. Между тем, те люди, которые начали вакцинацию недавно, утверждают, что их заставили сделать прививку. В целом в Лиепае вакцинированы более 60% жителей.