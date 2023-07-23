В Лиепае за день выпало 29 мм осадков - 45% от месячной нормы
Foto: LETA

В воскресенье, 23 июля, к 17:00 в Лиепае количество осадков на наблюдательной станции составило 29 миллиметров или 45% от месячной нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Для сравнения, в апреле этого года в Лиепае выпало восемь миллиметров осадков, в мае – всего 2,5 миллиметра, в июне – 32 миллиметра. А с 1 по 22 июля общее количество осадков в Лиепае составило 21 миллиметр.

В западных и центрых регионах Латвии 23 июля тоже было много дождей. Вторым по величине количеством осадков в воскресенье стал Салдус - здесь до 17:00 выпало 20 миллиметров осадков. В Риге 23 июля количество осадков к вечеру составило 8 мм, что составляет 8 литров на квадратный метр.

Хотя во многих частях страны прошли обильные дожди, кое-где – в основном в восточной части Латвии – засуха еще не закончилась, а в Латгале еще действует желтый уровень опасности высокой пожароопасности в лесах.

В понедельник, 24 июля, в Латвии будет преимущественно облачно, во многих местах ночью и днем ​​пройдут дожди, местами сильные и с грозами, прогнозируют синоптики.

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