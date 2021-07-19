В Лиепае закрыт центр массовой вакцинации от Covid-19 в Олимпийском центре

С 16 июля в Лиепае закрыт центр массовой вакцинации в Олимпийском центре, поэтому местные жители могут сделать прививку от Covid-19 в медицинских учреждениях и торговом центре XL sala на улице Клайпедас, сообщили агентству ЛЕТА в отделе по связям с общественностью и маркетинга Лиепайской городской администрации.

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Вакцинация от Covid-19 на этой неделе доступна в торговом центре "XL sala" с 14:00 до 17:30 19, 20, 21 и 23 июля. 24 июля сделать прививку можно с 10 до 15 часов.

Подать заявку на вакцинацию можно на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, а также прийти в указанные часы работы без предварительной записи.

Вакцинацию можно также сделать в Лиепайском медицинском центре на улице Бривибас, в L. Atiķes doktorāts на улице Пляву, 6, и в Jaunliepājas primārās veselības centrs на улице Алдару.

В Лиепае большинство семейных врачей заключили соглашение с Национальной службой здравоохранения о проведении вакцинации от Covid-19, но, учитывая, что сейчас сезон отпусков, о возможности вакцинации следует интересоваться в практике семейного врача. Важно помнить, что семейные врачи прививают только пациентов своей практики, напомнили в самоуправлении.