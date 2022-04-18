В Лиепайский порт доставлена военная техника США
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Сегодня в Лиепайский порт прибыло грузовое судно США, доставившее более 350 единиц военной и вспомогательной техники Вооруженных сил США, сообщили агентству LETA в управлении по коммуникации Национальных вооруженных сил (НВС).

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Ввезенная техника будет использоваться в военных учениях Namejs 2022. В начале мая военная техника США будет доставлена из Лиепайского порта в заранее установленные места учений, а уже в начале лета будет переправлена через океан обратно в Соединенные Штаты.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня по 27 мая в Латвии проходит весенний этап цикла военных учений Namejs 2022.

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