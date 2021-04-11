В Лиепайский порт зашло российское судно, владелец которого включен в санкционный список США
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Лиепайский порт зашло рабочее российское судно, которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток 2" и владелец которого включен в санкционные списки США, сообщает программа "Nekā personīga" на телеканале TV3.

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6 апреля в Лиепайский порт зашел ледокол "Юрий Топчев". Известно, что 1 апреля судно покинуло Мукранский порт в Германии, который является одной из баз, где проводятся работы, связанные со строительством газопровода.

Ледокол "Юрий Топчев" привязан к судну Фортуна, которое с помощью специального оборудования занимается погружением нового газопровода на дно моря. С января этого года Фортуна внесена в санкционные списки США.

Владелец судна, зашедшего в Лиепайский порт, - компания LLC KOK-SOK-HIM-TRANS также под санкциями США, которые были объявлены после начала военных действий России на Украине.

Как сообщает программа, в настоящий момент судно находится на ремонте, скорее всего, будет проводиться покраска борта.

Ни Пограничная служба, ни порт не берут на себя ответственность за то, что судно зашло в латвийские воды. Как журналистам пояснили в Погранслужбе, их сотрудники проверяют только паспорта обслуживающего персонала, а за все остальное отвечает Портовое управление. В свою очередь, в Портовом управлении отметили, что разрешение о вхождении на территорию выдает только Пограничная служба.

В Министерстве иностранных дел отметили, что в законодательстве ЛР уголовная ответственность предусмотрена за нарушение санкций ЕС и ООН.

В свою очередь, представители финансовой отрасли заявили, что банковский сектор учитывает санкции США и если, например, владелец этого судна, находящийся в "черном списке" США, захочет в Латвии заплатить за какие-либо услуги, то могут возникнуть проблемы.

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