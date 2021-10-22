В Лиепайской больнице от Covid-19 лечится молодая мама с полумесячным младенцем

В пятницу в стационаре Лиепайской больницы — 54 пациента с Covid-19, из них семеро в реанимации. Среди заболевших — молодая мама с 17-дневным младенцем, который также инфицирован.

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Женщина не может сама позаботиться о ребенке, поэтому за ним ухаживает персонал Детского отделения, рассказала агентству LETA представительница больницы Индра Грасе.

Сейчас в Лиепайской больнице находится два ребенка с Covid-19. По словам Грасе, все взрослые ковид-пациенты больницы не вакцинированы.

За минувшие сутки в Латвии выявлено 3133 новых случая Covid-19 и скончались 25 пациентов, об этом ранее сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).