В Лиепайскую больницу поступили два младенца с Covid-19

В Детское отделение Лиепайской больницы поступили два ребенка с Covid-19. Лечение они проходят вместе с мамами, которые также инфицированы, сообщила специалист по общественным отношениям Лиепайской региональной больницы Индра Грасе.

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По данным больницы, одному ребенку год, второму всего - пять месяцев.

В четверг в больнице наблюдается наплыв ковид-пациентов. На данный момент лечение проходит 41 человек с Covid-19, двое из которых находятся в реанимации, еще двое - на кислородной терапии.

Как сообщалось, в четверг Государственная оперативная медицинская комиссия постановила объявить чрезвычайную ситуацию в системе здравоохранения. Это означает, что лечебные учреждения имеют право свободнее распоряжаться своими ресурсами, чтобы оказывать помощь и пациентам с Covid-19, и другим острым пациентам.