В Лиепаю прибывает паром с застрявшими за границей латвийцами: всех подвергнут проверкам и обеспечат проезд до дома

17 марта в Лиепайский порт из Травемюнде (Германия) прибывает пассажирский паром Stena Gothica с 71 пассажиром и грузами. На пароме будут доставлены репатриированные жители Латвии. В этой связи Лиепайское самоуправление обратилось в Министерство здравоохранения, чтобы совместными усилиями провести все мероприятия по безопасности, проверить пассажиров и транспортировать их домой. Все это должно быть предпринято, чтобы максимально ограничить контакт прибывших с другими членами общества.

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По данным пресс-центра Лиепайского самоуправления, при содействии Центральной лаборатории прямо на месте всех прибывших подвергнут проверкам, включая тест на Covid-19. Пассажирский терминал Лиепайского порта будет закрыт для встречающи

В настоящее время ведется опрос пассажиров, чтобы установить полную информацию о конкретном пассажире, все его данные, а также данные о том, как он собирается ехать дальше от портового терминала и какова его конечная цель.

Для тех, кто не может добраться до конечного пункта назначения на личном транспорте, Лиепайское городское самоуправление обеспечит транспорт, чтобы довезти пассажиров до дома. Большая часть пассажиров находится на пароме со своими транспортными средствами.

В случае необходимости Лиепая представит место для карантина. Кроме того, всех прибывших проинформируют об обязательном 14-дневном карантине.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник вступит в силу запрет на международные пассажирские перевозки в пределах Латвии.