В Лигатне после долгого простоя заработала переправа

Хотя лето и туристический сезон уже в самом разгаре, для исторической Лигатненской переправы, которая обычно и зимой переправляет людей через Гаую, используя силу течения, это будет только первая полная рабочая неделя после долгого простоя. В муниципалитете же думают о строительстве моста, сообщает rus.LSM.

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Движение по Гауе возле Лигатне сейчас интенсивное. Лодки с отдыхающими скользят одна за другой, и спрос на услугу деревянной переправы тоже велик. Во время простоя паромщик Гунар Лусарс вместе с напарником перевозили людей через реку на лодке. Зарплаты паромщиков невелики, работники здесь в последние годы меняются регулярно.

По словам главы управления Лигатненского объединения Лиги Медне, муниципалитет арендует паром у Управления охраны природы (DAP), которое получило страховое возмещение за ущерб, причиненный весенним паводком. Была отремонтирована палуба и восстановлены пандусы.

10 июля паром спустили на воду, но обнаружилось, что из-за засухи река стала слишком мелкой для судоходства. Тогда экскаватором раскопали песчаные наносы возле обоих берегов, сделали доски, которые подкладывают под автомобильные покрышки, чтобы машины не ударялись задней частью об пандусы.

Foto: LETA

"Этот простой оказался самым долгим в истории переправы. Все ремонтные работы, закупки и процедуры со стороны DAP сложились не очень удачно, и чтобы впредь такая ситуация не возникла вновь, мы решили уточнить договорные отношения: за что отвечает DAP, за что мы", — рассказала Медне.

Через реку в этом месте не могли перебраться не только автотуристы и работники Управления охраны природы: переправа по-прежнему важна и для местных жителей.

Самоуправление Лигатне активно развивает туристические объекты, и эта пауза принесла ему существенные убытки. "К середине июля заработали только 300 евро. Доходы должны были быть около 12 тысяч", - констатировала Медне.

Сейчас время работы парома продлили на два с половиной часа — с 7:30 до 20:00.

Foto: LETA

В бюджете Лигатненского самоуправления на следующий год предусмотрено финансирование для исследования возможности строительства небольшого моста через Гаую. Мост могут построить за три года. При этом и историческую переправу в Лигатне планируют сохранить - как туристический объект.

По словам главы Цесисской краевой думы Яниса Розенберга, в Лигатне могут перенести пешеходный мост возле Рамниеки, который планировали демонтировать. Также оценивают возможность перенести временный мост, задействованный в Риге при строительстве Rail Baltica.

Foto: LETA

Foto: LETA