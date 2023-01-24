В Лиласте вырубят 20 деревьев и построят съезд на пляж

Во вторник, 24 января Кабинет министров дал разрешение Адажской думе вырубить 20 деревьев у парковки в Лиласте, чтобы можно было построить съезд на пляж. Это в частности необходимо для удобного подъезда машин оперативных и коммунальных служб.

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В Министерстве защиты среды и регионального развития указывают, что самоуправление на муниципальной земле планирует расширить и обустроить стоянку у Лиласте и через земельный участок, принадлежащий государству, построить съезд к морю. Съезд будет три метра в ширину, с бетонными плитами вместо нынешней деревянной тропы.

Это необходимо, что обеспечить качественную туристическую инфраструктуру для жителей и гостей, а также для удобного доступа к пляжу оперативного и коммунального транспорта.

Как сообщалось, в Лиласте планируют расширить автостоянку и построить детскую площадку. Для реализации проекта необходимо 397 476 евро, 90% из которых - это софинансирование еврофонда.

Работы планируется завершить до 31 декабря 2023 года.