В Литве и Эстонии произошел небольшой скачок в числе новых случаев заражения Covid-19

За прошедшие сутки в Литве были подтверждены десять новых случаев коронавируса, а в Эстонии восемь новых случаев, сообщает LETA.

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В Эстонии три случая заражения произошли в семейном кругу. В двух случаях источник заражения неизвестен. В трех случаях заражение произошло на праздновании дня рождения, в котором участвовал приехавший из России гость. Подробности о путях заражения в Литве пока недоступны. Там с 1 июня были зарегистрированы 40 завозных случаев.

В Эстонии https://covid19.who.int/region/euro/country/ee с 15 июня до этой недели число новых случаев заражения колебалось от нуля до двух. В Литве https://covid19.who.int/region/euro/country/lt с середины июня были только три небольших скачка заболеваемости, когда за день обнаруживали семь или восемь новых случаев, в остальное время число новых случаев колебалось от одного до пяти. Скачок заболеваемости в эти дни наблюдается и в Латвии, когда после длительного затишья два дня подряд были обнаружены сразу семь новых случаев заражения.