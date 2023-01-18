В Литве — рекордный рост населения, число жителей увеличилось на 1,9%. В Латвии число жителей тоже подросло

В течение длительного времени количество жителей Литвы сокращалось, а в 2022 году внезапно выросло на 54 000, или на 1,9%. Это рекорд всех времен в Литве. Прежний рекорд, как в социальной сети Facebook отметил экономист Жигимантас Маурицас, был зафиксирован в 1960 году, когда число жителей Литвы выросло на 47 200. Рост населения наблюдался в 2022 году также в Эстонии (+2%). Пик роста численности населения Латвии был в июле, а дальше снова начался спад.

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Литва побила рекорд

Больше всего рост числа жителей в 2022 году обусловлен миграцией, которая с лихвой компенсировала естественное сокращение числа жителей — в Литву приехали 72 400 человек, а число жителей сократилось на 18 400. Больше всего приехало военных беженцев из Украины, однако третий год подряд фиксируется и положительный баланс миграции граждан Литвы (+1700).

"Быстрее всего из-за иммиграции выросло число жителей в Паланге, Клайпеде, Вильнюсе и Шяуляе. Это показывает, что иммигранты выбирают в основном крупные и/или экономически активные города, в которых больше возможностей найти работу или начать свой бизнес. Интересно и то, что в 2022 г. во всех муниципалитетах Литвы был положительный баланс миграции, значит, иммиграция может стать орудием для оживления экономики в регионах", — порадовался Маурицас. Экономист заметил: "Рекордная иммиграция — большие возможности для Литвы в деле ускорения экономического роста и снижения давления на пенсионную систему и систему здравоохранения (большая часть иммигрантов — люди 25–40 лет). У Литвы также есть уникальная возможность интеграции части иммигрантов из Украины и Беларуси (особенно детей и подростков, которые составляют около трети иммигрантов) в свое общество. Это серьезный вызов для Литвы, ведь из страны, из которой эмигрируют, она в течение нескольких лет стала страной, в которую приезжают иммигранты (баланс международной миграции в Литве положительный с 2019 года)".

Напомним, что 16 января Государственное агентство данных Литвы объявило, что по данным на 1 января 2023 года, в стране было 2,860 млн. постоянных жителей — на 54 000 больше, чем год назад. В прошлом году в Литву приехали 95 400 человек — на 50 500, или в 2,1 раза больше, чем в 2021 году.

Число иммигрантов на 1000 жителей увеличилось с 16 (в 2021 году) до 33,7 (2022 год.). Больше всего — 62 000 — жителей (65% всех иммигрантов) приехали в Литву из Украины, 9900 (10,4%) — из Беларуси, 5800 (6,1%) — из Великобритании, 3200 (3,3%) — из России.

В Литву вернулись 14 400 (15% всех эмигрантов) граждан Литвы, это на 9300 (39,2%) меньше, чем в 2021 году Больше всего их приехало из Великобритании (5700, или 39,6%), Норвегии (1500, или 10,4%) и Германии (1400, или 9,7%).

Латвия: в июле — пик роста населения, затем — спад

По данным Центрального статистического управления Латвии, на декабрь 2022 года в стране проживало 1, 892 млн. жителей. В декабре 2021 года в стране насчитывалось 1,877 млн жителей. Статистика показывает, что численность населения в Латвии стабильно падала примерно на 1000-2000 человек в месяц до апреля 2022 года.

Если в марте в Латвии насчитывалось 1,869 млн. жителей, то в апреле — 1,870 млн. жителей, в мае — резкий скачок: 1,886 млн жителей. В июне — уже 1,893 млн. жителей. Пиковый показатель — в июле: 1,896 млн жителей. Далее численность населения вновь начинает сокращаться, достигнув в декабре показателя в 1,892 млн жителей.

Пики роста численности населения фактически совпадают с месяцами притока украинских беженцев.

В Эстонии прирост населения — 2%

В Эстонии, по предварительным данным, с 1 января 2022 года по 1 января 2023 году число жителей выросло на 2%. Причина роста числа жителей — приезд большого количества военных беженцев из Украины, сообщает портал ERR.

Если в марте в Латвии насчитывалось 1,869 млн. жителей, то в апреле — 1,870 млн. жителей, в мае — резкий скачок: 1,886 млн жителей. В июне — уже 1,893 млн. жителей.