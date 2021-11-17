В Литве все взрослые жители получили доступ к ревакцинации. Спустя 4 месяца после полного курса вакцинации

На прошлой неделе правительство Литвы поддержало предложение о ревакцинации жителей спустя 4 месяца после полного курса вакцинации (ранее бустерной дозой в Литве, как и сейчас в Латвии прививали через 6 месяцев). В Латвии сейчас получить бустер могут только люди старше 50 лет при условии, что прошло полгода после курса вакцинации, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, вне возрастных ограничений.

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С 17 ноября все совершеннолетние жители Литвы могут привиться бустерной дозой вакцины от коронавируса. Можно выбирать из трех вариантов: Comirnaty (производитель BioNTech и Pfizer) или Janssen (производитель Janssen Pharmaceutica NV) или Spikevax (производитель Moderna). При этом бустерную дозу вакцин производства BioNTech/Pfizer и Janssen можно получить спустя всего лишь четыре месяца после завершения полного курса вакцинации. Бустер от Moderna можно получить только через шесть месяцев после полного курса.

В Литве бустер Janssen при этом назначается только тем, кто в первый раз прививался этой вакциной. Бустерную дозу BioNTech/Pfizer или Moderna назначают жителям, которые прививались любой из 4 вакцин от Covid-19, которые использовались в этой стране. В случае с Moderna третья доза будет составлять половину обычной дозы — таковы рекомендации Европейского агентства лекарственных средств.

Вакцина Vaxzevria (более известна как AstraZeneca) для ревакцинации в Литве не используется.

Жителей, которые перед третьей дозой переболели коронавирусом, прививать в Литве бустерной дозой не будут — полученный после болезни иммунитет гарантирует им достаточную защиту. Это значит, что факт болезни Covid-19 приравнивается вакцинации бустерной дозой. Но те жители, которые заболели коронавирусом, не успев завершить полный курс вакцинации, в Литве через 180 дней должны получить вторую дозу.

Литовские специалисты также предупреждают, что реакция на третью бустерную дозу вакцины бывает более бурной, чем на вторую. В частности, если была бурная реакция на вторую инъекцию, то после третьей, если человек видит симптомы, рекомендуется выпить парацетомол. У пожилых людей острая реакция на вакцинацию бывает реже, отмечает литовский онкоиммунолог Марюс Стрега. В целом, если уже наблюдалась бурная реакция на второй укол, то третий лучше сделать перед выходным днем, чтобы было возможность отлежаться.

В соседней Литве в целом набирает обороты кампании по ревакцинации: сегодня третью бустерную дозу вакцины получит премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Ранее президент этой страны Гитанас Науседа также заявил о намерении получить бустерную дозу. Государственные высшие должностные лица страны были привиты вакциной AstraZeneca.

В Латвии, между тем, эксперты все чаще говорят о том, что ревакцинация будет необходима всем жителям. По оценке специалистов, быстрее всего "выветриваются" вакцины AstraZeneca и Janssen.

Наибольшие опасения вызывает то, что на первоначальном этапе вакцинации в Латвии представители группы риска, в том числе, пожилые люди прививались AstraZeneca. Те, кто завершил курс вакцинации только летом (между первым и втором уколом AstraZeneca — большой перерыв) пока доступ к бустерной дозе не получили — ждут истечения полугодового срока. Одновременно в Латвии большой популярностью сейчас — из-за того, что нужен только один укол — пользуется вакцина Janssen. Наиболее широко она стала распространена, когда к работникам выдвинули требование обязательной вакцинации в начале осени этого года. Подробно о том, что думают о сроках ревакцинации латвийские эксперты — читайте здесь.