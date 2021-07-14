В Литве выявлено 80 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 56

За минувшие сутки в Литве выявлены 80 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось. За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 5001 тест на коронавирус, выявлено 56 первичных позитивных результатов, что составляет 1,1% всех тестов.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос в Литве до 21,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки не изменилась и составила 0,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболел 279 381 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих — до 605.

От коронавируса в Литве скончались 4402 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 8976 смертей.

В Эстонии кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 41,7 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов — 1,3%.

В Эстонии привиты 587 854 человека, курс вакцинации завершили 500 655 человек. Не менее одной дозы вакцины от коронавируса получили 53,4% взрослого населения.