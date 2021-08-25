В Мадоне перезахоронят советского генерала Якунина и демонтируют обелиск

Мадонское самоуправление на этой неделе собирается перезахоронить останки генерал-майора Николая Якунина (1902-1944) и перенести памятник ему на братское кладбище, сообщается на странице самоуправления. Сейчас памятник находится рядом с Мадонской государственной гимназией, на улице Сколас, 10, что неоднократно вызывало неудовольствие политиков из Национального объединения.

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Речь идет о могиле генерал-майора Николая Якунина (1902–1944), героя Советского Союза, командира 124-го стрелкового корпуса. Установленный на ней обелиск находится прямо перед Мадонской государственной гимназией.

Вопрос о том, стоит ли размещать такой мемориальный объект на территории учебного заведения, поднимался в начале прошлого года в связи с реконструкцией здания гимназии по улице Сколас, 10. На внеочередном заседании 19 мая 2020 года Совет Мадонского уезда в составе 17 членов поддержал предложение о перезахоронении останков генерал-майора Якунина на соседнем Мадонском братском кладбище на улице Парка, 5 и перемещении памятника, признав, что нынешнее место захоронения противоречит сегодняшней политической политике в Латвии.

16 и 18 августа представители самоуправления встретились с Комитетом Братских кладбищ и поисковым отрядом "Легенда", а также с представителями посольства России, чтобы договориться о перезахоронении. 17 августа самоуправление получила от Комитета разрешение на исследование места. Работы по эксгумации и идентификации останков поручены "Легенде", эксгумацию проведут 26-27 августа. До этого будут проведены работы по освобождению места захоронения от элементов, которые мешают эксгумации.

Якунин будет перезахоронен на Братском кладбище, и на деньги Российской Федерации ему будет поставлен новый памятник.

Перезахоронение будет проведено до 30 сентября.