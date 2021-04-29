В мае 115 000 латвийцев получат невыплаченную за 4 месяца разницу по пенсиям и пособиям

Министерство благосостояния сообщает, что уже в мае получателям минимальных госпенсий (по возрасту, инвалидности или утере кормильца) и госпособия социального обеспечения будет выплачена разница, образовавшаяся из-за повышения размеров пенсий и пособий. Эти люди получат всю сумму, накопившуюся в результате разницы между прежним и нынешним размером пособия, за период с 1 января по 30 апреля, пояснили Delfi в Минблаге.
В целом недополученная разница будет выплачена порядка 115 тысячам латвийцев. Данный порядок был предусмотрен сразу при принятии решения о повышении пособий, так как государству требовался переходный период для того, чтобы обновить информационные системы.
Напомним, с 1 января в Латвии установлен новый размер минимальной пенсии по возрасту в зависимости от застрахованного стажа. Расчетная база минимальной пенсии по возрасту составляет 136 евро, для пенсионеров с инвалидностью с детства — 163 евро. К базе теперь применяется коэффициент 1,1, а также 2% от минимального размера за каждый последующий год свыше 15 лет стажа.
Расчетная база минимальной пенсии лежит в основе других пенсий и пособий. С 1 января 2021 года установлен новый минимальный размер пенсии по инвалидности. Он зависит от базы минимальной пенсии — 136 евро (для инвалидов с детства — 163 евро). В результате:
- инвалиды 3-й группы получают 136 евро (в 2020 году — 80 евро, в 2019 году — 64,03 евро), инвалиды с детства — 163 евро (122,69 евро, в 2019 году — 106,72 евро);
- инвалиды 2-й группы — 190,40 евро (в 2020 году — 112 евро, в 2019 году — 89,64 евро), инвалиды с детства — 228,20 евро (в 2020 году — 171,77 евро, в 2019 году — 149,41 евро);
- инвалиды 1-й группы — 217,60 евро (в 2020 году — 128 евро, в 2019 году — 102,45 евро), инвалиды с детства — 260,80 евро (в 2020 году — 196,30 евро, в 2019 году — 170,75 евро).
- Минимальный размер пособия в случае потери кормильца на ребенка до 7 лет составляет 136 евро, а старше 7 лет -163 евро.