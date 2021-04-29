В мае 115 000 латвийцев получат невыплаченную за 4 месяца разницу по пенсиям и пособиям

Министерство благосостояния сообщает, что уже в мае получателям минимальных госпенсий (по возрасту, инвалидности или утере кормильца) и госпособия социального обеспечения будет выплачена разница, образовавшаяся из-за повышения размеров пенсий и пособий. Эти люди получат всю сумму, накопившуюся в результате разницы между прежним и нынешним размером пособия, за период с 1 января по 30 апреля, пояснили Delfi в Минблаге.

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В целом недополученная разница будет выплачена порядка 115 тысячам латвийцев. Данный порядок был предусмотрен сразу при принятии решения о повышении пособий, так как государству требовался переходный период для того, чтобы обновить информационные системы.

Напомним, с 1 января в Латвии установлен новый размер минимальной пенсии по возрасту в зависимости от застрахованного стажа. Расчетная база минимальной пенсии по возрасту составляет 136 евро, для пенсионеров с инвалидностью с детства — 163 евро. К базе теперь применяется коэффициент 1,1, а также 2% от минимального размера за каждый последующий год свыше 15 лет стажа.

Расчетная база минимальной пенсии лежит в основе других пенсий и пособий. С 1 января 2021 года установлен новый минимальный размер пенсии по инвалидности. Он зависит от базы минимальной пенсии — 136 евро (для инвалидов с детства — 163 евро). В результате: