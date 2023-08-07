mācību grāmatas nav jāpērk
Foto: PantherMedia/Scanpix

Торговые центры Akropole и фонд Ziedot.lv начали благотворительную акцию "Поможем подготовиться к школе вместе!". До конца августа можно будет пожертвовать детям товары, необходимые для школы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно исследованию Akropole, подготовка к школе вызывает волнение у 52% латвийцев. Это волнение сочетается с радостью у 24% опрошенных, с беспокойством у 34% и с тревогой у 37%. Чтобы помочь малозащищенной части общества уменьшить расходы и чувствовать себя перед учебным годом более уверенно и радостно, можно до 27 августа пожертвовать для таких семей канцелярские товары, школьные рюкзаки, пеналы, спортивную и парадную одежду, обувь и другие необходимые школьникам вещи. Можно также жертвовать деньги.

По словам главы Ziedot.lv Руты Диманты в этом году в организацию обратились несколько десятков семей из регионов, для которых подготовка ребенка к школе — большая проблема. Цены на товары для школы выросли, и труднее всего сейчас многодетным семьям и родителям-одиночкам. Также не всегда справляются с такими закупками семьи беженцев.

Пожертвования можно принести в Akrople Rīga (улица Маскавас, 257) или Akropole Alfa (Бривибас гатве, 372) либо купить там же в торговых центрах и оставить в специальной коробке для пожертвований, на которой написано Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā! ("Поможем подготовиться к школе вместе!"). Также можно перевести деньги на портале Ziedot.lv в разделе Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā! Либо оставить их в коробках для пожертвований.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā