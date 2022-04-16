В магазинах Lidl начали работать первые украинцы, в реестре таксистов - 14 украинцев

Торговая сеть Lidl Latvija предлагает работу в своих магазинах и логистическом центре жителям Украины, которые на данный момент нашли убежище в Латвии. Восемь новых коллег из Украины уже начали работать в магазинах Lidl в Риге, в ближайшее время их количество увеличится.

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Анхела из Харьковской области (на фото) работает в магазине Lidl с 1 апреля. Война застала ее и спутника жизни врасплох, во время отпуска. Поняв, что ее родной город оккупирован, Анхела решила не возвращаться в Украину, а приехала в Ригу, где сразу же начала искать работу и обратилась в Lidl.

"Собеседование прошло быстро и легко. Поэтому я совсем скоро начала работать в магазине. Коллеги здесь очень приятные и отзывчивые, русский и английский языки хорошо понимают. Процесс профессионального обучения частично велся на русском, а то, что было на латышском, переводили мои коллеги и помогали мне обучаться. В первые дни в магазине я, как "хвостик", ходила за своей коллегой Китти, которая показывала мне служебные обязанности. Очень ощущаю поддержку от коллег и не чувствую себя здесь одинокой. Мне больше всего нравится работать в пекарне, потому что там теплее", — с улыбкой говорит Анхела.

Она и ее спутник жизни уже подали документы на курсы латышского языка для беженцев, на которые сейчас длинная очередь. "У вас очень сложный язык, но я уже понимаю первые слова", — подытожила Анхела.

Foto: Anhela darbā

"Сострадание и желание помочь украинским беженцам — это эмоции, которые сейчас испытывает каждый из нас. Как социально ответственная компания, мы не только помогаем продуктами, но и предоставляем беженцам из Украины реальную возможность работать и зарабатывать на жизнь. Несмотря на различия в языке и опыте работы, новые коллеги полностью интегрированы в нашу команду, получая те же задания, зарплату и льготы, что и все сотрудники Lidl в Латвии", — говорит Анжелика Разгале, руководитель Департамента персонала Lidl Latvija.

В Lidl Latvija работают сотрудники 14 различных национальностей. Для интегрирования новых украинских коллег в компании создана специальная программа обучения, чтобы им было максимально легко влиться в команду.

Lidl предлагает трудоустройство украинским беженцам во всех своих магазинах в Латвии, а также в логистическом центре в Риге. Объявления о вакансиях специально готовятся и публикуются на украинском языке. Lidl готов предложить работу еще большему количеству украинцев, однако из-за бюрократических формальностей может быть небольшая задержка: потенциальным работникам необходимо получить долгосрочный вид на жительство, дающий право работать в Латвии, а также пройти обязательное медицинское обследование и упорядочить другие процедуры, необходимые для оформления. Также Lidl Latvija обеспечил украинских беженцев в Рижском Центре поддержки закусками и безалкогольными напитками на сумму более 20 тысяч евро.

В период с 12 по 31 марта в пригородных автобусах и поездах бесплатно перевезено 17 600 беженцев из Украины. А после смягчений требования к владению латышскому языку, в реестре водителей такси к середине апреля зарегистрировано 14 украинцев.

Согласно решению правительства Латвии, с 12 марта беженцам из Украины можно бесплатно пользоваться региональным общественным транспортом. С 12 по 31 марта автобусами на региональных маршрутах путешествовали 7100 украинцев, поездом — 10 500. Освобождение от платы за проезд не распространяется на маршруты коммерческих региональных автобусов, отмеченные в расписании заглавными буквами "К". Освобождение от платы за проезд в государственном муниципальныом транспорте определяется муниципалитетами.

С 12 марта внесены изменения в коммерческие пассажирские перевозки легковым транспортом, в том числе такси. У граждан Украины есть возможность зарегистрироваться в реестре в качестве водителя такси без знаний государственного языка. На данный момент в реестре таксистов зарегистрировано 14 граждан Украины.