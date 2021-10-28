В магазинах Narvesen можно получить бесплатные светоотражатели

58% аварий, в которых погибли пешеходы, происходят в темное время дня. Чтобы привлечь внимание к проблеме, в октябре отмечают “Всемирный день светоотражателей”. По этому случаю Gjensidige Latvija и Narvesen проводят акцию Watch Me (Видь меня)– с 28 октября по 15 ноября можно подать заявку и прийти в магазин Narvesen за бесплатным отражателем.

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"Важно не только носить отражатели самим, но и напоминать об этом близким, коллегам, клиентам", — говорит Санита Гловецка, глава Gjensidige Latvia.

Благодаря отражателю, видимость объекта увеличивается до 170-200 метров, если у автомобиля включены фары ближнего света, и до километра, если используется дальний свет. Это уменьшает риск не заметить пешехода на 70-80%.

Светоотражатели нужно использовать не только ночью — осенью и зимой даже в светлое время суток легко "слиться" с серой средой.

Бесплатные отражатели жители Латвии могут получить с 28 октября по 15 ноября, заполнив анкету на сайте. С желающими свяжутся по телефону, и отражатель можно будет забрать в одном из 20 магазинов Narvesen в Риге, Даугавпилсе, Вентспилсе, Лиепае, Елгаве, Екабпилсе, Цесисе, Резекне, Салдусе, Валмиере и Сигулде. Количество отражателей ограничено.