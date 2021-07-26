В магазине IKEA открывается пункт вакцинации от Covid-19

В магазине IKEA с сегодняшнего дня будет работать пункт вакцинации от Covid-19, сообщили агентству LЕТА представители IKEA.

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Пункт вакцинации будет расположен у входа в магазин и легко доступен для всех, кто хочет пройти вакцинацию. Инструкции о зоне вакцинации будут находиться как снаружи, так и внутри магазина. Пункт вакцинации в IKEA будет открыт с 10 до 20 часов.

Люди смогут привиться от коронавируса и по записи, и без нее — в порядке живой очереди. Каждому желающему сделать прививку необходимо предъявить удостоверяющий личность документ — паспорт или ID-карту.

IKEA подчеркивает, что размещение пункта вакцинации не повлияет на работу магазина, и все услуги будут доступны в обычном режиме.

Планируется, что пункт вакцинации в IKEA будет работать до конца этого года.