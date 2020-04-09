"В магазине меня обыскали без маски и перчаток!" Должны ли стражи порядка соблюдать новые правила?

В редакцию портала Delfi обратилась Светлана. При выходе из супермаркета на нее сработала сигнализация — охранник обыскал. Оказалось, что "ложная тревога". Женщина рассказала, что обратилась в полицию с просьбой оценить действия охранника, без перчаток и маски. Там сказали, что все законно. Портал Delfi попросил представителей МВД и Maxima рассказать, как стражи порядка имеют право действовать, чтобы никого не подвергать опасности заражения.

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"Вечером я отправилась за покупками в супермаркет Maxima (Riga Plaza), уже на входе что-то зазвенело, но никто не обратил внимания, — написала в редакцию Светлана. — Зато, когда зазвенело на выходе, тут же подошли охранники потребовали пройти на личный досмотр в маленький тесный кабинет. Там, без соблюдения социальной дистанции, без защитной маски и перчаток был проведен досмотр моей сумки и личных вещей. Оказалось, что "звенела" моя куртка. Я хожу в эту Maxima часто и не умею воровать, так почему меня подвергли такой опасности? Ведь у охранники магазинов так много контактов, от них могла заразиться я, а у меня пожилая свекровь из группы риска!"

Светлана сообщила, что она звонила в полицию — ей сообщили, что охранники магазина имеют права делать досмотр, поэтому заявление от нее они не примут. Женщина просит объяснить всем жителям Латвии, как действуют ограничительные меры в связи с пандемией Covid-19 в таких случаях.

"Какими полномочиями обладают охранники супермаркетов, да и сами полицейские? — спрашивает Светлана. — Могут ли они для предотвращения нарушения сами нарушать социальную дистанцию и подвергать риску жителей? Кому жаловаться на охранников и полицейских за подобные действия? И какие доказательства нужны? Как будут искать правду — по видеозаписям? На кого закон распространяется, а на кого — нет?"

Руководитель отдела коммуникаций Maxima Лиене Дупате сообщила, что в данном случае охранником была проведена обычная при срабатывании защитной сигнализации товаров процедура - работники охраны проводят в соответствии с нормативами проверку для выяснения обстоятельств. По просьбе клиентки эту проверку надо было провести побыстрее. Ей дали выбор: проводить досмотр, не отходя от кассы, или сделать это в служебном помещении. Клиентка выбрала второе.

По словам представителя Maxima, проверка проводилась на дистанции, с использованием специального сканирующего устройства, чтобы избежать непосредственного контакта с посетителем магазина. "Решая ситуацию оперативно, охранник не успел надеть одноразовые перчатки, что не является обязательным требованием, потому что он не был в непосредственном контакте с клиенткой магазина".

Как сообщила Лиене Дупате, охранная компания "Eurocash1" следит за соблюдением социальной дистанции и правил гигиены в магазинах — работники в начале и конце каждой смены измеряют свою температуру, регулярно и по необходимости используют дезинфицирующие средства, не реже раза в два часа, а также после любого физического контакта с людьми или поверхностями. "Maxima приносит извинение клиентке за превентивную проверку, совершенную в целях предосторожности", — заявила представитель сети.

Как сообщила порталу Delfi представитель Госполиции Элина Приедите, в данной ситуации, как она описана, все проводилось в рамках закона, а новые санитарно-гигиенические требования не распространяются на людей, которые выполняют свои трудовые обязанности. Что касается работников Госполиции, то для предотвращения возможного нарушения закона они должны действовать оперативно, при этом делать все возможное, чтобы выполнение обязанностей было максимально безопасным как для работников полиции, так и для людей, с которыми они имеют дело.