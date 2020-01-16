В марте трамвайные пути на Брасовском мосту перенесут на одну сторону

В четверг, 16 января, мэр Риги Олег Буров вместе с другими представителями столичного самоуправления посетил Брасовский путепровод и обсудил со строителями следующие этапы работ. Планируется, что уже в конце марта начнется перенос трамвайных рельс на край путепровода, и тогда стартует подготовка к демонтажу одной половины моста и укреплению основ.

Планируется, что после перестройки и модернизации объекта "будет создана удобная для пользования и безопасная велоинфраструктура, обеспечен доступ для пешеходов". Низкопольные трамваи займут одну сторону моста, а для остального транспорта будет предназначена вторая половина.

Брасовский путепровод через железную дорогу был построен и сдан в эксплуатацию в 1959 году и с тех пор его существенно не ремонтировали. Общие расходы на ремонтные работы по планам составят 10,87 млн. евро.