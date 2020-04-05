В Марупе сотрудник детсада заболел Covid-19: дошкольное учреждение закрыто на две недели

В Марупе один из работников дошкольного образовательного учреждения Mārzemīte заразился коронавирусом. Как отмечает Центр профилактики и контроля заболеваний, по этой причине детсад на две недели пришлось закрыть.

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По словам пресс-секретаря ЦПКЗ Илзе Араи, заболевший работник детского сада не находился в прямом контакте с детьми. Однако, чтобы оградить окружающих от возможных рисков, и работникам Mārzemīte, и воспитанникам этого садика придется провести две недели в режиме самоизоляции.

Заведующая детским садом Илзе Целма пояснила, что заболевший являлся техническим работником, который в последний раз появлялся в помещениях дошкольного учреждения 1 апреля, а до этого — 23 марта. 1 апреля, когда он исполнял свои служебные обязанности, никаких симптомов болезни у него не наблюдалось.

3 апреля этот технический работник позвонил в детсад и проинформировал, что при содействии семейного врача он записался на тестирование на Covid-19. О том, что результат оказался положительным, его позже известил Центр профилактики и контроля заболеваний.

Заведующая детсадом Mārzemīte рассказала, что в апреле дошкольное учреждение посещало мало воспитанников: 2 апреля — 13 детей, 2 апреля — 16, 3 апреля — снова 13. Родители этих детей подписывали бумаги, в которых они своей подписью подтверждали факт, что в течение последнего времени они не были за границей и не контактировали с заразившимися

Covid-19.

Детский сад возобновит работу 21 апреля, родители восприняли эту информацию с пониманием.

Детский сад Mārzemīte был основан в 2016 году и является вторым по величине в Марупе. В 2019/2020 учебном году это дошкольное образовательное учреждение посещали 288 детей в возрасте от трех лет.