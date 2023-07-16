В Марупском крае лучшим старшеклассникам будут выплачивать стипендии до 100 евро

В Марупском крае лучшим старшеклассникам будут выплачиваться стипендии в размере от 60 до 100 евро в месяц. Это предусмотрено соответствующим проектом правил, подготовленным самоуправлением и представленным для общественного обсуждения.

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Целью выплаты стипендии учащихся 10-12 классов являются мотивация для повышения успеваемости в школе, содействие развитию интеллектуальных способностей и стремление к получению качественного образования.

Стипендия будет присуждаться тем старшеклассникам Марупсского края, которые имеют средний балл не ниже восьми в предыдущем семестре и оценку не ниже семи баллов по любому предмету.

Стипендию смогут получить ученики, не имеющие необоснованных прогулов и нарушений правил внутреннего распорядка образовательного учреждения или административно наказуемых нарушений за пределами школы.

В зависимости от результатов старшеклассники получат стипендии в размере 60, 80 и 100 евро.

Стипендия будет присуждаться на один семестр и выплачиваться раз в месяц. Летом во время каникул стипедий не предусмотрено.

Жители Марупского края могут высказать свое мнение об обязательных правилах до 28 июля.