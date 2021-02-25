В медицинских учреждениях вылавливают нарушителей
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Инспекция здравоохранения проверяет медицинские учреждения, которые вопреки запретам могут оказывать услуги красоты, что создает нечестную конкуренцию, сообщили порталу Delfi в инспекции.

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Напомним, что в Латвии из-за распространения Covid-19 с 9 ноября запрещены услуги салонов красоты, в том числе нельзя оказывать косметические процедуры. Закон предусматривает наказание за такую деятельность. Штраф грозит как тем, кто оказывает услуги, так и клиентам.

Одновременно существуют медицинские процедуры, которые схожи с косметическими. Но они существенно отличаются. Главный принцип — медицинские услуги оказываются лишь по назначению врача, то есть по медицинским показаниям. Как уверяют в инспекции, грань между косметическими и медицинскими процедурами очень четкая. Основная мысль — если пациенту вовремя не сделать процедуру, это может отразиться на его здоровье, как и с хирургическими операциями или лечением зубов.

Поэтому в ходе проверок инспекция тщательно следит за тем, оказывается ли услуга по медицинским показаниям.

Контроль за соблюдением правил ведут сотрудники Государственной и муниципальной полиции. Это означает, что они посещают медицинские учреждения как с работниками Инспекции здравоохранения, так и без них.

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