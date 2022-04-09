В Mēness aptieka начали работать девять фармацевтов из Украины
Foto: farmaceite no Ukrainas

В Mēness aptieka в Риге, Балви и Даугавпилсе начали работать девять фармацевтов из Украины. При необходимости предприятие сможет поддержать рабочими местами не только на этой должности минимум 20 человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"С начала военных действий в Украине мы активно организовывали гуманитарную помощь и предоставили приехавшим сюда поддержку для улучшения здоровья, и мы очень рады, что можем предложить также рабочие места. Во-первых, это возможности работы для фармацевтов, причем важно, чтобы такие специалисты высокого уровня не теряли квалификацию и навыки", - рассказывает председатель правления группы предприятий фармацевтического бизнеса группы предприятий Repharm Вилма Друлиене.

"Первые фармацевты начали работать, и мы видим, что постепенно они свыкаются с новыми условиями работы, знакомятся с коллективом, программным обеспечением аптек, лекарствами и прочим ассортиментом медицинских товаров, который, по их словам, почти такой же, как в Украине. Мы позаботились о том, чтобы новые коллеги быстро включились в работу аптеки, а также подготовили отличительные знаки, чтобы посетители понимали, что эти специалисты могут обслуживать на русском или английском языке, латышский язык осваивают постепенно.

Мы помогаем жителям Украины привести в порядок все необходимые документы, связываясь с ответственными органами, а также создали возможность поселиться вместе с семьями. Каждому новому коллеге из доступных в аптеке товаров подготовили комплект поддержки — средства гигиены и другие необходимые для повседневной жизни вещи", — говорит Друлиене.

По прогнозам руководства Repharm, на предприятиях группы, связанных с фармацевтической отраслью, на разных должностях могут начать работать 50 человек из Украины. Предприятие поддержит их рабочими местами столько времени, сколько потребуется, и на работу ждут не только фармацевтов, помощников фармацевта, но и работников склада, упаковщиков, операторов данных, специалистов службы клиентов, расстановщиков товаров и грузчиков, а также кандидатов на другие должности. Предприятие заботится также о том, чтобы работники могли как можно быстрее освоить латышский язык.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara