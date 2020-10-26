В местах общепита снимать маску разрешено лишь сидя за столиком и на время принятия пищи

Учитывая вступившие с субботы, 24 октября, более строгие правила ношения защитных масок в общественных местах, Минздрав Латвии выпустил пояснение, касающееся использования масок в заведениях общепита. Это сделано для того, избежать двусмысленных трактовок правил и не допустить создания неоднозначных ситуаций.

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Правило очень простое — приходя в заведение общественного питания, маску следует надеть, и снять ее можно лишь тогда, когда вы уже взяли еду и сели за свой столик, чтобы есть и пить. По окончании трапезы, вставая из-за стола, маску следует снова надеть.

Стоя в очереди, возле кассы или просто перемещаясь по залу общепита, человек должен быть в защитной маске для лица.

Носить маски нужно во всех общественных местах, в том числе тех, где люди находятся на фиксированных местах. Маски нужно надевать в местах оказания публичных услуг (государственные и муниципальные учреждения, медицина и социальные услуги) и хозяйственных услуг.

Маски не нужно носить там, где это невозможно, например, в бассейнах, аквапарках и банях, в салонах красоты, где проводятся процедуры для лица.

Требование носить маски также не распространяется на заведения общественного питания, такие как кафе и бары. В этих заведениях маски в обязательном порядке должен носить персонал. Также требование использовать маски не распространяется на образовательные учреждения.

В свою очередь на рабочих местах, где клиентам не предоставляются очные услуги, например в офисах, работодатель должен оценить, сможет ли он обеспечить соблюдение эпидемиологических требований, таких как дистанция два метра между работниками, и решить, следует ли вводить обязательное ношение масок для лица.

Так как прогнозируется, что до 6 ноября не будет достигнут достаточный результат, требование ношения масок введено на неопределенный срок. Оно может быть снято, когда прекратится неконтролируемое распространение коронавируса.