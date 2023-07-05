В местах проведения Праздника песни установлены пункты сдачи тары

В местах проведения Праздника песни и танца установлено 25 пунктов сдачи тары, сообщили агентству LETA в Depozīta iepakojumu operators (DIO).

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Пункты сбора тары, расположенные в зонах праздника, предназначены только для сдачи тары, и получить там 10 центов за каждую сданную единицу тары нельзя.

Как сообщает DIO, самые крупные пункты сбора тары установлены в местах с наибольшим потоком людей - три в Межапарке, пять на стадионе Daugava и по одному на Эспланаде, на площади Ливу, на Домской площади, в Верманском саду, на Андрейсале, в Arēnа Rīga.

Начиная с 6 июля DIO будет обеспечивать раз в день опорожнение пунктов сбора тары в Межапарке и на стадионе Daugava.

Mangaļi является одним из официальных спонсоров праздника и предоставляет бесплатную воду - всего 322 586 бутылок воды.