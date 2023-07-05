В местах проведения Праздника песни установлены пункты сдачи тары
Foto: Publicitātes foto/SIA "Depozīta Iepakojuma Operators"

В местах проведения Праздника песни и танца установлено 25 пунктов сдачи тары, сообщили агентству LETA в Depozīta iepakojumu operators (DIO).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пункты сбора тары, расположенные в зонах праздника, предназначены только для сдачи тары, и получить там 10 центов за каждую сданную единицу тары нельзя.

Как сообщает DIO, самые крупные пункты сбора тары установлены в местах с наибольшим потоком людей - три в Межапарке, пять на стадионе Daugava и по одному на Эспланаде, на площади Ливу, на Домской площади, в Верманском саду, на Андрейсале, в Arēnа Rīga.

Начиная с 6 июля DIO будет обеспечивать раз в день опорожнение пунктов сбора тары в Межапарке и на стадионе Daugava.

Mangaļi является одним из официальных спонсоров праздника и предоставляет бесплатную воду - всего 322 586 бутылок воды.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Тестируем игру. Легендарная история в новом облике
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай