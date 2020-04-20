В местах заключения не констатировано ни одного случая заболевания Covid-19

В местах лишения свободы на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Как отметила в интервью Латвийскому Радио глава Управления мест заключения (УМЗ) Илона Спуре, заболевших нет ни среди заключенных, ни среди персонала.

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По ее словам, каждый новый поступивший заключенный вне зависимости от его самочувствия и симптомов, на 14 дней помещается в карантин, чтобы убедиться, что у этого человека нет Covid-19. В свою очередь, каждому работнику УМЗ ежедневно с утра измеряют температуру, в том случае, если она повышена, его отправляют к семейному врачу.

Заключенным временно запрещены свидания с родственниками, но они могут общаться с ними в формате видеоконференции. Спуре подчеркнула, что очно с лицами, помещенными в места лишения свободы, могу встречаться лишь участники уголовного судопроизводства. Во время этих встреч беседы проводятся через установленную стеклянную перегородку.

Также Илона Спуре отметила, что пока большая часть заключенных с пониманием относится к ограничениям, поскольку никто не хочет подвергать риску свою жизнь и здоровье. У УМЗ есть план действий и на случай, если у заключенных констатируют коронавирус.

"Если у заключенных констатируют это заболевание, для этого уже подготовлены места в Олайнской тюремной больнице, также подготовлены места и в других тюрьмах — это блоки, где людей можно будет разместить в изолированных камерах", — отметила Илона Спуре.