В Межапарке готовят площадку под магазин Lidl

Комитет городского развития Рижской думы поддержал разработку локального планирования территории на улице Кишэзера, 8; здесь предусмотрено строительство супермаркета. Инициатор локального планирования — SIA LIDL Latvija.

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Речь идет о территории фактически напротив здания Службы государственных доходов.

Территория локального планирования, которая сейчас не застроена, находится в микрорайоне Межапарк, на границе с микрорайоном Чиекуркалнс; она не имеет прямой функциональной связи с исторической частью микрорайона. Доступ обеспечивается с проспекта Кокнесес, улицы Кишэзера и только планируемой улицы Межэзера.

Изменения в существующую локальную планировку нужно внести, чтобы создать предпосылки для успешного ведения предпринимательской деятельности — определить параметры застройки, необходимые для возведения объекта торговли и оказания услуг, а также требуемой для его работы инфраструктуры.

Пока Стратегия устойчивого развития Риги до 2030 года определяет этот участок как территорию с высокой плотностью озеленения. На территориях с таким статусом новое строительство разрешается в виде исключения, и допускается только в случае удачной интеграции в микрорайон в плане как доступа, так и общественного пространства.

В свою очередь улица Кишэзера и территории на ее противоположной стороне являются территориями приоритетного развития.

При разработке локального планирования будут определены правила строительства торгово-сервисного объекта, которые обеспечивают высокую плотность озеленения, комфортную, безопасную и приятную благоустроенную общественную открытую территорию. Число автомобильных парковочных мест не должно превышать минимальные нормативы, установленные действующими правилами использования и застройки территории. Площадка для стоянки автомобилей предусмотрена с разделительными зелеными островками, без планирования сплошной парковки.