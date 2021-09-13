В Межапарке планируется разрешить строить более высокие дома

В части района Межапарк в Риге планируется повысить допустимое количество этажей в новых зданиях. Речь идет о территории между Густава Земгале гатве, улицей Кишэзера, проспектом Кокнесес и исторической застройкой Межапарка.

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Комитет городского развития Рижской думы передал проект повышения этажности застройки на указанной территории на публичное обсуждение.

Площадь территории, в которой планируется повысить этажность — 30 гектаров. Инициатор публичного обсуждения — Mežaparka rezidences, цель — продолжать развитие района.

Планировка предусматривает постепенное увеличение этажности с трех до четырех этажей в средней части территории, начиная с застроенной улицы Келнес, а также с пяти до шести этажей — в южной части территории.

Самые высокие здания, в основном общественные, планируется возвести в квартале, который находится в непосредственной близости от улицы Кишезера и Густава Земгала гатве. Эти постройки одновременно будут выполнять функцию барьера, поглощающего шум от путепровода Густава Земгале.

В планировке особое вниание уделено решениям публичного открытого пространства — созданию зеленой полосы внутри квартала и озеленению дворов.

SIA Mežaparka rezidences зарегистрировано в 2018 году. Его оборот в прошлом году составил 1,2 млн евро, а убытки — 1,5 млн евро.