В Межапарке вырубят опасные тополя
Foto: LETA

Rīgas meži собираются срубить опасные тополя в Межапарке и возле кладбища в Саркандаугаве. На их место посадят сосны, сообщает LETA.

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Работы будут идти с середины февраля до апреля. Жителей просят в это время соблюдать технику безопасности и ограничения передвижения.

В Межапарке будут вестись и друге работы по благоустройству территории возле проспекта Межа. Цель этих работ — как улучшить условия для отдыха людей, так и сохранить нетронутые уголки природы для животных. Эти работы будут вестись до апреля, а потом с сентября для апреля следующего года. Буден сделан перерыв в период гнездования птиц.

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