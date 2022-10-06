Сегодня и в последующие дни в микрорайонах Риги пройдет цикл военной подготовки Namejs 2022 осеннего этапа, в ходе которого армия проведет практические учения на территории города, сообщили в Рижской думе.

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В учениях, которые также пройдут в Бауском, Кекавском, Марупском, Ропажском и Саласпилсском краях, примут участие солдаты и земессарги 1-й Рижской бригады Земессардзе, которые продолжат совершенствовать свои воинские навыки в городской и сельской местности в сотрудничестве с партнерами по НАТО из США, Дании и Литвы.

В ходе учений запланировано передвижение солдат, земессаргов и военного транспорта по Риге 7 октября с 7 до 22 часов в микрорайонах Югла, Чиекуркалнс, Межциемс, Трисциемс, Яунциемс, Вецмилгравис, Саркандаугава, Петерсала-Андрейсала, Скансте и в центре, 8 октября с 8 до 22 часов - в микрорайонах Вецмилгравис, Межциемс, Тейка, Чиекуркалнс, Гризинькалнс, Браса и Саркандаугава, 9 октября с 7 до 12 часов - в микрорайонах Саркандаугава и Петерсала-Андрейсала.

При этом 8 октября запланированы кратковременные ограничения движения в Саласпилсе по Даугавпилсскому шоссе и в Бауском крае у Валле по дороге Вецумниеки-Субате. Государственная полиция во время учений будет участвовать в организации дорожного движения.

В целях укрепления и улучшения военно-гражданского сотрудничества в военных учениях примут участие как государственные учреждения, так и органы местного самоуправления, а также представители компаний и организаций частного сектора, которые будут оказывать поддержку различного вида, тем самым способствуя укреплению комплексной системы государственной обороны в Латвии.

Сегодня запланированы учения 1-й Рижской бригады и Комиссии по гражданской обороне Рижской территории сотрудничества с целью совместного планирования и практической реализации расстановки противомобильных заграждений и обеспечения мобильности участников учений.

Учения с противомобильными барьерами поддержат капитальные общества самоуправления Rīgas satiksme и Rīgas meži.

В ходе выполнения упомянутых учебных задач по городу будет перемещаться военная техника, солдаты и земессарги в форме с оружием. Солдаты и земессарги тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным, тем самым укрепляя свои навыки по защите территории - краев, городов, волостей, деревень.

При отработке боевых возможностей подразделений будут применяться учебная амуниция и средства имитации боя, осветительные ракеты, которые создают шум, но не угрожают здоровью и жизни людей. В ходе военных учений будут соблюдаться требования пожарной безопасности и охраны природы, территории после выполнения задач при необходимости будут очищены.

Национальные вооруженные силы призывают жителей с пониманием отнестись к проводимым военным учениям, которые направлены на совершенствование комплексной обороноспособности страны и региональной безопасности.

Как сообщалось, с 5 сентября по 9 октября в Латвии пройдет осенний этап цикла военной подготовки Namejs 2022. Активная фаза с 6 по 9 октября будет проходить в Лиепае и Южной Курземе.