В микрорайонах Риги в Бауском крае будет проходить выездная вакцинация от Covid-19

В воскресенье, 31 октября в нескольких микрорайонах Риги можно сделать прививку от Covid-19 в специальных вакцинационных автобусах. Выездная вакцинация также пройдет в Бауском крае.

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С 11 до 15 часов вакцинационный автобус будет находиться около Агенскалнского рынка и в Межапарке у Рижского зоопарка.

С 16 до 20 часов прививку можно будет сделать в Зиепниеккалнсе у магазина Rimi на Виенибас гатве, 194A и в Мангальсале у магазина Vesko на ул. Албатросу, 7.

Выездная вакцинация проводится по принципу живой очереди, и предварительная запись не требуется, но необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ. Будут доступны вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

Где проводится вакцинация в Бауском крае?

С 10.00 до 11.30 вакцинация будет проходить в доме собраний Вецсаульской волости Баускского края, с 12.30 до 14.00 - в Цераукстской волости Бауского края возле магазина на улице Центра, 10.

С 14.30 до 16.00 прививку от Covid-19 можно сделать в Гренцтальском доме культуры в Брунавской волости.

В выходные работают также большие центры вакцинации и пункты вакцинации в торговых центрах.