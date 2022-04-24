В Минкульте ищут популяризатора истории Латвии
Foto: Latvijas Mediji

Министерство культуры объявило конкурс на сумму 186 000 евро для популяризации событий истории Латвии за трехлетний период, сообщается на сайте.

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Ожидается, что заявитель предоставит публикации о различных исторических событиях и фактах, основанных на доказательной информации, в том числе о деятельности Движения национального сопротивления и участии меньшинств в различных исторических событиях.

Заявитель должен будет способствовать сотрудничеству между различными латвийскими учреждениями памяти и независимыми исследователями. Также необходимо будет способствовать укреплению общего понимания социальной памяти в латвийском обществе.

Предусматривается, что заявитель в сотрудничестве с местными сообществами организует обсуждения с общественностью различных событий и фактов в истории Латвии во всех регионах Латвии, в том числе различные дни памяти и места проведения значимых событий в истории Латвии.

Ожидается, что заявитель обеспечит регулярное распространение информации, связь и гласность о мероприятиях, проведенных для повышения осведомленности общественности о различных событиях и фактах в истории Латвии с начала Второй мировой войны до наших дней для освещения максимально широкой общественности.

Заявки принимаются до 20 мая.

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