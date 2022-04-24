В Минкульте ищут популяризатора истории Латвии

Министерство культуры объявило конкурс на сумму 186 000 евро для популяризации событий истории Латвии за трехлетний период, сообщается на сайте.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ожидается, что заявитель предоставит публикации о различных исторических событиях и фактах, основанных на доказательной информации, в том числе о деятельности Движения национального сопротивления и участии меньшинств в различных исторических событиях.

Заявитель должен будет способствовать сотрудничеству между различными латвийскими учреждениями памяти и независимыми исследователями. Также необходимо будет способствовать укреплению общего понимания социальной памяти в латвийском обществе.

Предусматривается, что заявитель в сотрудничестве с местными сообществами организует обсуждения с общественностью различных событий и фактов в истории Латвии во всех регионах Латвии, в том числе различные дни памяти и места проведения значимых событий в истории Латвии.

Ожидается, что заявитель обеспечит регулярное распространение информации, связь и гласность о мероприятиях, проведенных для повышения осведомленности общественности о различных событиях и фактах в истории Латвии с начала Второй мировой войны до наших дней для освещения максимально широкой общественности.

Заявки принимаются до 20 мая.