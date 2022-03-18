В минувшие сутки подтверждены 4223 случая Covid-19, скончались 10 человек
Foto: DELFI

В четверг было проведено 10 054 тестов, из которых 4223 оказались положительными. Доля позитивных случаев — 42%.

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Из 4223 человек, которым вчера было лабораторным образом подтвержден диагноз Covid-19, 1278 — не вакцинированы или не закончили курс вакцинации, 2945 привиты.

В минувшие сутки с диагнозом Covid-19 умерли 10 человек: 4 пациента в возрасте 60-69 лет, двое — в возрасте 70-79 лет, трое — 80-89 лет, один — старше 90 лет. Среди скончавшихся семеро не были привиты или не закончили курс вакцинации, трое были привиты.

Доля положительных случаев среди протестированных: 42,0%

Кумулятивный показатель за 14 дней на 100 000 жителей: 3988,1

Всего в Латвии Covid-19 заразились 765 297 человек при населении в 1,8 млн жителей.

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