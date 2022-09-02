В минувшие сутки подтверждены 716 случаев Covid-19, два человека скончались

В четверг были произведены 3005 лабораторных теста на Covid-19, из них 716 дали позитивный результат, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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За минувшие сутки скончались два пациента. Один в возрасте 70-79 лет, второй — в возрасте 80-89 лет. Один из скончавшихся был вакцинирован, второй — не был привит.

Доля позитивных случаев составила в четверг 23,8%. Двухнедельный кумулятивный показатель: 586,3 случая на 100 тысяч жителей.

За время пандемии только официально факт инфицирования Covid-19 был подтвержден 900 654 жителям. Фактически это означает, что коронавирусом переболел каждый второй латвиец.