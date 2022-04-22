В минувшие сутки подтверждены 765 случаев Covid-19, умерли 4 человека

Из 5165 лабораторных тестов, сделанных в прошедшие сутки, 765 дали положительный результат. Доля позитивных тестов — 14,7%.

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Среди тех, кому диагноз был подтвержден вчера, 555 человек привиты, а 210 — не вакцинированы или же не завершили курс вакцинации.

Получена информация о четырех летальных исходах. Скончались один человек в возрасте 60-69 лет, двое — в возрасте 70-79 лет, один — в возрасте 90-99 лет. Все скончавшиеся не были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей: 470,8.

В Латвии с начала пандемии Covid-19 был констатирован у 816 298 человек при населении в 1,89 млн жителей.