В мире с Covid-19 пытаются бороться лекарством из ветаптеки

Лекарства от Covid-19 ученые до сих пор не придумали, поэтому кое-где люди решают заняться самолечением. Так, например, жители Украины, чтобы вылечиться от коронавируса, используют препарат ивермектин. Он предназначен для крупного рогатого скота — чтобы бороться с паразитами. Однако и в Латвии продажи этого средства выросли вдвое, со ссылкой на программу Русского вещания LTV7 "Личное дело" сообщает rus.lsm.lv.

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Препарат ивермектин был разработан в 70-е годы в Японии. С 1981-го его используют для лечения паразитарных болезней у животных и человека. В 2015 году создатель лекарства разработчик Сатоси Омура получил за свое открытие Нобелевскую премию по физиологии.

Украина, как оказалось, не единственная страна, интересующаяся ивермектином. В Латвии вокруг этого препарата тоже ажиотаж. Бывший премьер-министр Индулис Эмсис в эфире канала TV 24 заявил, что ивермектин можно использовать для профилактики Covid-19. Как рассказал бывший глава правительства "Личному делу", он для себя лично приобрел 200 таблеток в китайском Интернет-магазине. И купленный препарат, по его словам, не для животных, а для людей. "Примерно две трети мира используют ивермектин как лекарство против Covid-19. И тогда я начал интересоваться, как это может быть. Почему у нас так мало говорят об этом. И почему в так называемых развитых странах тишина по этому поводу", — заявил Эмсис.

Согласно данным Агентства лекарств Продовольственно-ветеринарной службы, в латвийских ветеринарных аптеках сейчас доступны пять препаратов ивермектина в виде растворов для инъекций, а также паста для лошадей. Все эти медикаменты предназначены исключительно для лечения животных. И в 2020 году был замечен более чем двукратный прирост продаж препарата LV Intermectin по сравнению с 2019-м.

В PVD отмечают, что на данный момент нет причин думать, что в Латвии препарат используют не для крупного рогатого скота, а для людей. "Ветеринарный ивермектин — это совсем другая лекарственная форма, во-первых. Во-вторых, это очень большая концентрация активного вещества", — говорит руководитель Отдела регистрации ветеринарных лекарств Продовольственно-ветеринарной службы Занда Ауце.

Европейское медицинское агентство, как и Всемирная организация здравоохранения, не рекомендует использовать ивермектин для лечения и профилактики Covid-19 — его советуют применять только при клинических испытаниях.

Эмсис уверен, активное противодействие в Европе ивермектину связано с тем, что этот препарат очень дешевый.