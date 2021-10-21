В Mobilly теперь можно приобрести разовый билет на проезд в общественном транспорте Риги

Возрос спрос на электронные билеты Rīgas satiksme: теперь билет на одну поездку можно будет приобрести с помощью приложения Mobilly. Новая услуга доступна с сегодняшнего дня, приобрести такой разовый билет можно для поездки на всех маршрутах общественного транспорта.
Это удобно для тех пассажиров, которые пользуются общественным транспортом не столь регулярно, и отдают предпочтение безналичным рассчетам.
Чтобы приобрести разовый билет, нужно кликнуть в меню Mobilly на раздел Citi и выбрать опцию Rīgas satiksmes elektroniskā biļete. Чтобы активировать билет, в мобильном приложении необходимо отсканировать QR-код, размещенный уже в транспортном средстве — как правило, у валидаторов. После активации билета уникальный QR-код, который будет находиться в списке активных билетов, может быть при необходимости предъявлен контролеру. Цена билета в Mobilly — стандартная: 1,15 евро за поездку.
Руководитель Mobilly Гиртс Славиньш подчеркнул, что внедрение такой технологии — долгожданное решение. "Новое решение — это очевидный шаг к использованию возможностей современных технологий, позволяющих сделать удобной оплату проездаю Мы делаем все возможное для того, что и другие виды билетов в скором времени были доступны в приложении Mobilly", — сказал Славиньш.
До сих пор в случае, если человек хотел приобрести билет у водителя, ему приходилось платить 2 евро за проезд. К тому же водители принимал только наличные деньги, часто не было сдачи, если пассажир пытался расплатиться купюрой. Автоматы электронной продажи билетов сейчас доступны только в новых низкопольных трамваях. Купить э-талон можно только в конкретных торговых местах. Нередко это все создавало сложности для пассажиров, которые не планировали поездку и не столь часто пользуются общественным транспортом, чтобы покупать заранее э-талон на несколько поездок.
Приложением Mobilly ежедневно пользуются более 250 тысяч человек.
Напомним, что предприятие Rīgas satiksme уже анонсировало отказ в перспективе от нынешней системы э-талона. На смену должна прийти более современная система оплаты поездок, предусматривающая возможность использования QR-кодов, оплаты банковской картой, приобретением поездок в мобильных приложениях. Rīgas satiksme обещает, что переход к новой системе будет плавным, какое-то время параллельно будет действовать и старая система э-тало