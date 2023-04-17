В моментальной лотерее Latvijas loto впервые выигран миллион евро

В моментальной лотерее Miljons организатора розыгрыша ГАО Latvijas loto впервые выигран миллион евро, сообщает агентство LETA.

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Счастливый лотерейный билет был куплен на iLoto, а победителем стала женщина из Курземе, работающая в финансовой сфере.

В компании подчеркивают, что такая сумма денег была выиграна впервые в истории Латвии.

В целом, самые большие выигрыши, выигранные в лотереях, организованных Latvijas Loto, составляют 815 001 евро в числовой лотерее Vikinglotto, 600 000 евро в числовой лотерее Keno и 596 446 евро в числовой лотерее Eurojackpot.

В прошлом году, по предварительным данным, Latvijas loto работало с оборотом 78,999 млн евро, что на 21% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 4,2% — до 12,228 млн евро. евро.

Latvijas loto была зарегистрирована в июле 1992 года, его основной капитал составляет 1,4 миллиона евро. Latvijas loto полностью принадлежит государству, и только эта компания имеет право проводить общенациональные розыгрыши и лотереи.