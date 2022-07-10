В море около Звейниекциемсе и Вентспилса замечены смерчи

В последние дни в ряде мест на балтийском взморье очевидцы наблюдали водяные смерчи. Вечером 9 июля смерч был зафиксирован в Звейниекциемсе, утром 10 июля — в Варве Вентспилсского края, сообщает LSM.lv.

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Как поясняет метеоролог, автор прогнозов погоды на LTV Том Брицис, водяные смерчи появляются, когда над согретыми летней жарой водами Балтики оказываются холодные воздушные массы. Теплая вода подогревает нижние слои этих воздушных масс, и они устремляются вверх, возникает турбуленция, которая при совпадении ряда обстоятельств создает вихрь воды.

Водяные смерчи выглядят впечатляюще, однако в большинстве случаев для людей на берегу они не слишком опасны. Когда столб воды достигает берега, он обычно распадается на пляже или в дюнной зоне, ведь питающей его теплой воды под ним уже нет. Для тех же, кто находится в море, особенно на небольших судах, водяные смерчи могут представлять угрозу.

Как правило, водяные смерчи над Балтийским морем появляются в конце лета — начале осени, но могут изредка показаться и весной, и более поздней осенью. Зимой это природное явление не возникает.