В "Муцениеки" ошиблись: коронавирусом заболели всего семь человек
Foto: F64

В целом Covid-19 выявлен у семи из 260 постояльцев центра соискателей убежища "Муцениеки". Изначально сообщалось о девяти заболевших, но инфицированных оказалось меньше, пояснила агентству LETA представитель Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке.

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Реальное количество заболевших было выявлено в ходе детализированных проверок. На данный момент тестирование уже закончено, но 14-дневный карантин продолжается.

Те постояльцы центра, которые заболели коронавирусом, изолированы от других. Как только истечет срок карантина, исходя из рекомендаций эпидемиологов, будет принято последующее решение — продолжать карантин или же разрешить постояльцам центра покинуть территорию "Муцениеки".

Пуке также подтвердила, что новых протестов против введенного карантина не было.

Уже сообщалось, что во вторник, 7 сентября, в центре был объявлен карантин для контроля распространения коронавируса в "Муцениеки". Решение было принято с учетом уровня заболеваемости Covid-19 в стране, а также того фактора, что 50% соискателей убежища решили привиться от коронавируса. Это было сделано, чтобы обезопасить постояльцев центра и членов общества. А также, чтобы своевременно избежать очередной вспышки Covid-19.

Жители "Муцениеки" на этой неделе устроили протест из-за карантина. В центре на данный момент содержатся 260 человек, в том числе и дети.

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