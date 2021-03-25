В Муниципальной полиции Риги не заполнено 12% штатных мест

12,3% штатных мест в Муниципальной полиции Риги (RPP) не заполнены, указывает ведомство в своем отчете за прошлый год. На данный момент в рядах RPP насчитывается 865 сотрудников вместо 986 возможных, отмечает LETA.

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Это означает, что на каждые 1855 жителей Риги приходится лишь один муниципальный полицейский. Однако в RPP отмечают, что положительные тенденции все же есть — за год число сотрудников выросло, число пришедших превысило число ушедших.

В 2020 году на 16% выросло число вызовов, полученных RPP в связи с семейными конфликтами. Общее число вызовов такого рода составило 1685. Чаще всего агрессор находился в состоянии алкогольного опьянения. В 139 случаев виновника вызова пришлось задержать.