В муниципальных детсадах не хватает мест для нескольких тысяч детей
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До начала следующего учебного года осталось чуть больше месяца, но уже известно, что несколько тысяч детей останутся без мест в муниципальных детских садах. Большинство родителей находят решения, выбирая частные детские сады и получая софинансирование, пишет портал Lsm.

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Самые большие очереди по-прежнему в Рижском регионе, где около 10 000 детей должны посещать частные дошкольные учебные заведения. Представитель Марупской краевой думы Лиене Шмите рассказала, что Марупе относится к числу самоуправлений, где постоянно увеличивается количество детей, поэтому существуют очереди.

"У нас в очереди более 1700 детей, из которых около 750 детей не смогут получить места в новом учебном году", — говорит Шмите.

Аналогичная ситуация в Кекавском крае, где в этом учебном году в муниципальные детские сады было принято 536 детей, а около 600 детей остаются в очереди. Немного лучше в Огрском крае.

"В следующем учебном году, по предварительным данным, в дошкольные образовательные учреждения Огрского края будет принято около 560 детей, в очереди около 87 детей", — рассказала представитель краевого управления образования Сандра Грунте.

Как заявили в Латвийском союзе самоуправлений, в ближайшие годы вопрос очередей в отдельных краях будет по-прежнему актуален.

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