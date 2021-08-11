В МВД создан центр оперативного управления для разрешения кризиса с нелегальной иммиграцией

В Министерстве внутренних дел (МВД) создан центр оперативного управления для разрешения кризисной ситуации с увеличением потока нелегальных мигрантов на границе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Центр во вторник поручила создать министр внутренних дел Мария Голубева, а возглавит его госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов. Первое заседание центра созвано в четверг.

В центр оперативного управления входят представители Государственной пограничной охраны, Управления по делам гражданства и миграции, Государственной полиции, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Национальных вооруженных сил, Службы государственной безопасности, Службы неотложной медицинской помощи, Государственной пожарно-спасательной службы и самоуправлений, где в настоящее время объявлено чрезвычайное положение в связи с быстрым ростом случаев незаконного пересечения границы Латвии с Белоруссией.

План действий, принятый правительством в связи с возможным массовым притоком ищущих убежища в Латвию, предусматривает превентивные и ответные меры учреждений, а также доступность ресурсов учреждений и порядок их привлечения для разрешения кризиса.

Распоряжение Кабинета министров расширяет полномочия министра внутренних дел по проактивному принятию решений.

Ранее план предусматривал реализацию мер, если количество ищущих убежища превышает возможности для их долгосрочного размещения в течение одного-пяти дней и достигает 500-3000 человек в сутки, а также если в страну в течение 10-15 суток прибывает 3-20 тыс. нелегальных иммигрантов.

После принятия поправок министр внутренних дел уполномочена приступить к осуществлению плана действий, даже если необходимое количество иммигрантов еще не достигнуто.

Во вторник правительство объявило чрезвычайное положение до 10 ноября в граничащих с Белоруссией самоуправлениях — Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе.

Постановление правительства также предусматривает оказание помощи Государственной пограничной охране Национальными вооруженными силами и Государственной полицией.

Всего за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы в период с 6 по 10 августа задержано 295 человек. В этом году за незаконное пересечение границы задержано 355 человек.