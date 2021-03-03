В начале недели темп вакцинации от Covid-19 снизился

Во вторник, 2 марта, в Латвии первую вакцину от Covid-19 получили 1634 человека, вторую - 291, так что всего во вторник было вакцинировано 1925 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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Этот меньше, чем в начале прошлой недели, и не соответствует плану министра здравоохранения Даниэля Павлютса - 7x2000 прививок в неделю.

На этой неделе в понедельник в Латвии вакцинацию от Covid-19 сделали 1680 человек, а в понедельник и вторник прошлой недели - 1782 и 2373 человека соответственно.

Вчера первую вакцину получали в основном пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и представители других групп риска. Среди вакцинированных было несколько сотен медицинских работников и несколько десятков работников центров социальной помощи.

Вакцинация первой вакциной проводилась примерно в 85 учреждениях - в основном в практиках семейных врачей, где вакцинировались около десяти или, в лучшем случае, более десяти человек. Наиболее активно вакцинирует Veselibas centru apvieniba, и для первой прививки чаще всего используется вакцина AstraZeneca.

Вторую прививку вчера получали в основном врачи и медицинский персонал, и это были чаще всего вакцины Pfizer и Moderna.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 48 709 человек, обе дозы - 17 535 человек.