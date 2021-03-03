В начале недели темп вакцинации от Covid-19 снизился
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во вторник, 2 марта, в Латвии первую вакцину от Covid-19 получили 1634 человека, вторую - 291, так что всего во вторник было вакцинировано 1925 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Этот меньше, чем в начале прошлой недели, и не соответствует плану министра здравоохранения Даниэля Павлютса - 7x2000 прививок в неделю.

На этой неделе в понедельник в Латвии вакцинацию от Covid-19 сделали 1680 человек, а в понедельник и вторник прошлой недели - 1782 и 2373 человека соответственно.

Вчера первую вакцину получали в основном пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и представители других групп риска. Среди вакцинированных было несколько сотен медицинских работников и несколько десятков работников центров социальной помощи.

Вакцинация первой вакциной проводилась примерно в 85 учреждениях - в основном в практиках семейных врачей, где вакцинировались около десяти или, в лучшем случае, более десяти человек. Наиболее активно вакцинирует Veselibas centru apvieniba, и для первой прививки чаще всего используется вакцина AstraZeneca.

Вторую прививку вчера получали в основном врачи и медицинский персонал, и это были чаще всего вакцины Pfizer и Moderna.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 48 709 человек, обе дозы - 17 535 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

От владельца

Ādažu nov.,
220 000€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Tērbatas iela, Centrs, Rīga,
126 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Trenču iela, Babītes nov.,
395 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Zaru iela, Babītes nov.,
194 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Jēkaba iela, Vecrīga, Rīga,
102 000€
Daugavas iela, Mārupes nov.,
1 070 000€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Skuju iela, Olaines nov.,
225 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Silmaļu iela, Salaspils nov.,
139 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€