В начале недели в некоторых районах Риги из крана может течь мутная вода

В начале следующей недели пройдет плановая промывка магистрального водопровода на участке протяженностью 2,5 километра — от улицы Зиепниеккалнс до выхода воды в Даугаве на улице Аустувес.

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Промывка водопровода будет производиться ночью. В связи с этим с понедельника, 20 февраля, с 23:00 до 22 февраля, 8:00, в домах клиентов Rīgas ūdes в Кенгарагсе, Московском форштадте, Бишумуйже, Катлакалнсе и Вадлаучи возможны ūdens uzduļķošanās.

Подача воды во время проведения промывочных работ в эти дни прерываться не будет. Такая вода не представляет опасности для здоровья, ее можно использовать для пищевых и бытовых целей даже без кипячения.

Профилактические работы по промывке водопровода проходят в городе регулярно, это нужно для того, чтобы из крана текла качественная питьевая вода.