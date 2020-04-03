В Национальной опере ради экономии средств отключили отопление и лифты

В условиях кризисной ситуации с Covid-19 Латвийская Национальная опера приняла решение экономить средства и отключила в здании отопление и лифты. Об этом в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 рассказал директор Оперы Эгилс Силиньш. Также перенесены две премьеры — "Дон Жуан" и "Лебединое озеро".

Силиньш пояснил, что решение начать экономить средства является превентивным, чтобы не оказаться в невыгодном положении впоследствии. Руководство Оперы надеется, что в ближайшее время наступит потепление и отключенное отопление не повлияет на уровень комфорта в Опере.

Что касается солистов Оперы, то они находятся дома оттачивают навыки также на дому — каждому дано определенное задание на будущее, согласно плану по постановкам.